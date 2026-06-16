Nesta terça-feira (16), as seleções de Iraque e Noruega estreiam na Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no estádio de Boston, nos Estados Unidos, a partir das 19h (de Brasília), e é válido pelo grupo I - formado também por França e Senegal. O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV, pelo YouTube.

Confira três motivos para acompanhar Iraque x Noruega:

A primeira vez do Cometa

Erling Haaland vai para a sua primeira Copa do Mundo. A estreia do atacante de 25 anos no torneio é promessa de gol, já que foi o principal nome da seleção nas Eliminatórias, foram 16 gols em apenas 8 jogos.