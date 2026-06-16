Ao final do jogo contra Arábia Saudita, Arrascaeta passou pela zona mista preferindo não dar entrevista. Ficou de fora deste jogo por conta da lesão na panturrilha esquerda, sofrida no dia 3 de junho mês.

Ele caminhou pelo espaço com a perna parecendo puxar levemente.

Seu companheiro de seleção, Canobbio diz que tem visto bom desenvolvimento do camisa 10 do Flamengo.