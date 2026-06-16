Segundo a dona dos itens de decoração, parte do material foi danificada e objetos desapareceram após a confusão. Ela afirmou que ainda não recebeu o pagamento combinado pelos serviços prestados e relata prejuízo significativo.

Uma festa de aniversário infantil terminou em confusão e prejuízo em Aparecida de Goiânia (GO). Imagens registraram o momento em que uma mulher usou um taco de sinuca para destruir a decoração do evento durante briga com a ex-companheira, mãe da criança aniversariante.

De acordo com a mãe da criança, o desentendimento começou após a ex-namorada insistir em permanecer na festa depois dos parabéns. Ela afirmou que convidados tentaram convencer a mulher a deixar o local, mas a situação evoluiu para agressões.

Câmeras de segurança registraram a confusão e o momento em que a convidada atinge a decoração com o taco de sinuca. A empresária responsável pelos enfeites informou que pretende buscar providência sobre os prejuízos causados.

As duas mulheres foram presas em flagrante após o episódio. Conforme a Polícia Civil, a mãe da criança foi autuada por lesão corporal. Já a ex-companheira responde por lesão corporal, resistência, dano qualificado com violência ou grave ameaça, desacato e desobediência.