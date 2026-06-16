Oliver Tree Nickell, cantor americano de pop alternativo e fenômeno das redes sociais, morreu aos 32 anos no acidente envolvendo dois helicópteros ocorrido no domingo (14), no Rio de Janeiro. O artista estava entre as seis vítimas da colisão aérea.
Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, em 1993, Oliver Tree ganhou projeção internacional após viralizar nas redes sociais em 2016. Com visual marcante, incluindo o tradicional corte de cabelo em estilo tigela, ficou conhecido por músicas como "Life Goes On", "Miss You" e "Alien Boy".
O cantor havia iniciado recentemente uma turnê mundial. Seu último show foi realizado em São Paulo, no dia 6 de junho. Nas semanas seguintes, ele tinha apresentações programadas em cidades como Lisboa, Madri, Barcelona e Roma.
A última publicação de Tree no Instagram mostrava momentos de sua passagem pelo Brasil. No vídeo, intitulado "Gringo 24 Horas no Brasil", ele aparecia usando a camisa da Seleção Brasileira, jogando futebol, participando de um churrasco, andando de moto e interagindo com brasileiros.
Além da carreira musical, Oliver Tree também chamou atenção por ações inusitadas. Em 2020, entrou para o Guinness World Records ao construir a maior scooter do mundo, com mais de quatro metros de altura.
O artista foi indicado ao Brit Award em 2024 pela música "Miss You", produzida em parceria com o DJ alemão Robin Schulz. Antes da fama musical, também ganhou notoriedade por um desafio sexual amplamente divulgado, no qual afirmou ter mantido relações com mil homens em um único dia.
Após a confirmação da morte, artistas como Diplo, T-Pain, Bebe Rexha e Kid Cudi prestaram homenagens nas redes sociais. Amigos brasileiros também lamentaram a perda do cantor.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, os helicópteros colidiram no ar e caíram na região da Avenida das Américas. As aeronaves pegaram fogo após a queda, provocando incêndio que atingiu diversos veículos. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apuram as causas do acidente.
Com informações da BBC News Brasil.