Oliver Tree Nickell, cantor americano de pop alternativo e fenômeno das redes sociais, morreu aos 32 anos no acidente envolvendo dois helicópteros ocorrido no domingo (14), no Rio de Janeiro. O artista estava entre as seis vítimas da colisão aérea.

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, em 1993, Oliver Tree ganhou projeção internacional após viralizar nas redes sociais em 2016. Com visual marcante, incluindo o tradicional corte de cabelo em estilo tigela, ficou conhecido por músicas como "Life Goes On", "Miss You" e "Alien Boy".

O cantor havia iniciado recentemente uma turnê mundial. Seu último show foi realizado em São Paulo, no dia 6 de junho. Nas semanas seguintes, ele tinha apresentações programadas em cidades como Lisboa, Madri, Barcelona e Roma.