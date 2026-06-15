O senador Flávio Bolsonaro fez elogios ao Bolsa Família, marca do governo Lula (PT), e prometeu promover mudanças no formato do programa para garantir pagamentos a pessoas que estavam no programa e passaram a ter renda.

Em um debate promovido pela revista Veja, nesta segunda-feira (15), em São Paulo, ele também confirmou que Daniella Marques, ex-presidente da Caixa no governo de Jair Bolsonaro, fará parte de sua equipe de campanha, traçando estratégias para a área de responsabilidade social.

Durante o evento, Flávio afirmou que há preconceito com os beneficiários do Bolsa Família e disse que receber o benefício traz a ideia de segurança mesmo para aqueles que, depois do auxílio, obtêm outras fontes de renda.