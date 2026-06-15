A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira (15) uma operação contra um grupo investigado por causar deformidades e outras lesões em pacientes submetidos a procedimentos estéticos de harmonização de glúteos na Baixada Fluminense.

Segundo investigação, ao menos 15 pessoas procuraram a polícia relatando danos físicos após os procedimentos. A Decon (Delegacia do Consumidor) apura se as complicações foram provocadas pelo uso de PMMA (polimetilmetacrilato) ou por contaminação cruzada durante as aplicações. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode ser maior.

A delegacia reúne diversos inquéritos relacionados ao Instituto Paula Lima. Segundo a polícia, as apurações apontam indícios da utilização de substâncias capazes de provocar graves complicações à saúde, incluindo deformidades permanentes e até risco de morte.