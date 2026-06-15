A Polícia Civil prendeu hoje a ex-secretária de Bem-Estar Animal de Canoas (RS) Paula Lopes e dois veterinários por suspeita de eutanásias sem motivo em cães e gatos resgatados.

Paula foi presa por volta das 6h desta segunda-feira na sede do instituto que leva seu nome, na zona sul de Porto Alegre. A detenção ocorreu na segunda fase da Operação Carrasco, que apura um suposto esquema de mortes de animais sem justificativa.

As investigações também apontaram uma relação direta entre a principal suspeita, que se apresentava como protetora dos animais, e veterinários que atuavam fora da Secretaria. A Polícia Civil afirma que animais resgatados eram encaminhados para eutanásia mesmo quando ainda havia possibilidade de tratamento.