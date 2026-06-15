Um acidente envolvendo um ônibus de uma equipe de basquete deixou sete mortos e outras pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (15) no município de Tauá, no Ceará.

A informação da quantidade de vítimas foi confirmada pelo prefeito Gledson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte, para onde os atletas e membros da comissão técnica voltavam após participar de um campeonato em Sobral.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado disse que ainda aguarda a identificação dos mortos.