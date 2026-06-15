O novo 7 a 1 da Alemanha, desta vez sobre Curaçao, neste domingo (14), mais uma vez atingiu o Brasil. Com a nova goleada, a seleção alemã virou a maior artilheira da história das Copas, mesmo com menos participações que o time brasileiro.

Os pentacampeões brasileiros, que foram para todas as edições do torneio organizado pela Fifa, lideravam a lista com 238 gols em 115 partidas. Agora, os tetracampeões alemães, que só não jogaram em 1930 e 1950, somam 239.

A seleção europeia ultrapassou o Brasil em gols marcados em Mundiais ao golear, exatamente por 7 a 1, o Brasil em 2014. A seleção brasileira retomou a liderança nas oitavas de final da Copa da Rússia, em 2018, ao vencer o México por 2 a 0. A Alemanha não passou da primeira fase naquela edição nem na seguinte, no Qatar, em 2022.