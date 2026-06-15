15 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PROGRAMAÇÃO

Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (14)

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Segunda-feira tem estreia de Espanha e Uruguai na Copa
Segunda-feira tem estreia de Espanha e Uruguai na Copa

Segunda-feira (15)

13h - Espanha x Cabo Verde

Copa do Mundo: CazéTV

Campeã da última Eurocopa e finalista da Liga das Nações, a Espanha chega como candidata ao título da Copa, mas estreia contra uma seleção perigosa, que ganhou da Sérvia na preparação para a Copa.

16h - Bélgica x Egito

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Favorita no grupo G, a Bélgica tem um time experiente, com Courtois, De Bruyne e Lukaku, e tem tudo para dominar o Egito, que ficou em quarto na Copa das Nações Africanas.

19h - Arábia Saudita x Uruguai

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Seleção de maior tradição no futebol, o Uruguai entra como favorito no duelo contra os sauditas, que sofreram na preparação e trocaram de técnico há apenas dois meses.

22h - Irã x Nova Zelândia 

Copa do Mundo: CazéTV

Seleção de pior ranking na Copa (85º), a Nova Zelândia encara o Irã (20º), uma equipe mais equilibrada e com chances reais de sair com os três pontos. O duelo também é especial pelo lado político, pelo Irã jogar nos EUA quando os países estão em guerra.

21h - Londrina x Avaí

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

21h - Criciúma x Ceará

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

Comentários

Comentários