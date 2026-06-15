Seleção de maior tradição no futebol, o Uruguai entra como favorito no duelo contra os sauditas, que sofreram na preparação e trocaram de técnico há apenas dois meses.

22h - Irã x Nova Zelândia

Copa do Mundo: CazéTV

Seleção de pior ranking na Copa (85º), a Nova Zelândia encara o Irã (20º), uma equipe mais equilibrada e com chances reais de sair com os três pontos. O duelo também é especial pelo lado político, pelo Irã jogar nos EUA quando os países estão em guerra.