Segunda-feira (15)
13h - Espanha x Cabo Verde
Copa do Mundo: CazéTV
Campeã da última Eurocopa e finalista da Liga das Nações, a Espanha chega como candidata ao título da Copa, mas estreia contra uma seleção perigosa, que ganhou da Sérvia na preparação para a Copa.
16h - Bélgica x Egito
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV
Favorita no grupo G, a Bélgica tem um time experiente, com Courtois, De Bruyne e Lukaku, e tem tudo para dominar o Egito, que ficou em quarto na Copa das Nações Africanas.
19h - Arábia Saudita x Uruguai
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Seleção de maior tradição no futebol, o Uruguai entra como favorito no duelo contra os sauditas, que sofreram na preparação e trocaram de técnico há apenas dois meses.
22h - Irã x Nova Zelândia
Copa do Mundo: CazéTV
Seleção de pior ranking na Copa (85º), a Nova Zelândia encara o Irã (20º), uma equipe mais equilibrada e com chances reais de sair com os três pontos. O duelo também é especial pelo lado político, pelo Irã jogar nos EUA quando os países estão em guerra.
21h - Londrina x Avaí
Série B Brasileiro: Disney+ Premium
21h - Criciúma x Ceará
Série B Brasileiro: Disney+ Premium