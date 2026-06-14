Comemoração dos Knicks vira caos em Nova York
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Um adolescente de 17 anos foi baleado no pé na Times Square, em Nova York, durante as comemorações pelo primeiro título da NBA do New York Knicks em 53 anos. A informação é da Fox News, maior emissora de notícias a cabo dos Estados Unidos.
A festa dos torcedores rapidamente saiu do controle: três pessoas foram detidas, e uma arma foi apreendida. Segundo a polícia de Nova York, o jovem foi atingido por um disparo no pé por volta das 2h da manhã, nas proximidades da Times Square. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade e não corre risco de morte.
As imagens da imprensa americana mostram torcedores subindo em ônibus, veículos sendo vandalizados e confrontos com policiais.
Um ônibus escolar, utilizado para transportar torcedores da Copa do Mundo, também foi incendiado durante os tumultos.
A polícia mobilizou agentes a cavalo e equipes de controle de multidões para dispersar os torcedores que se concentravam nas regiões da Times Square e do Madison Square Garden.
As autoridades confirmaram ainda diversas prisões relacionadas aos atos de vandalismo e desordem, e vão divulgar os números detalhados neste domingo.