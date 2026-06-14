Um adolescente de 17 anos foi baleado no pé na Times Square, em Nova York, durante as comemorações pelo primeiro título da NBA do New York Knicks em 53 anos. A informação é da Fox News, maior emissora de notícias a cabo dos Estados Unidos.

A festa dos torcedores rapidamente saiu do controle: três pessoas foram detidas, e uma arma foi apreendida. Segundo a polícia de Nova York, o jovem foi atingido por um disparo no pé por volta das 2h da manhã, nas proximidades da Times Square. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade e não corre risco de morte.

As imagens da imprensa americana mostram torcedores subindo em ônibus, veículos sendo vandalizados e confrontos com policiais.