Ingredientes

500 gramas de milho branco para canjica

1 litro de leite integral

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite ou

1 vidro pequeno de leite de coco

2 ramas de canela

6 cravinhos-da-índia

Paçoquinha esmigalhada para decorar

Se existe um trem que tem o poder de abraçar a alma e fazer a gente esquecer de qualquer problema, esse trem é a canjica. Quando o frio de junho começa a dar as caras e as fogueiras de São João são acesas, o aroma do milho branco cozido com especiarias invade a casa, trazendo consigo aquela sensação gostosa de aconchego, infância e quintal de vó. É o ápice do "trein bão"!

A beleza da canjica - ou mugunzá, segundo o falar nordestino -, começa na sua simplicidade ancestral. Os grãos duros, rústicos, exigem paciência. Imprescindível é deixar o milho de molho por pelo menos 12 horas a fim de amaciar o que vai virar um quase creme na colher. Só depois deste tempo vem o teste do fogo na panela de pressão. É nessa hora que a mágica acontece e o caldo grosso vai se formando com o amido liberado; caldo ralo ninguém merece. Depois vêm o leite de vaca que precisa ser o integral; o condensado, responsável-mor por adoçar na medida certa; o de coco, discutível porque uns gostam e outros não. Já canela em pau e cravos-da-índia não podem faltar, pois perfumam a iguaria e conferem o calor característico.