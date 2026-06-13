A seleção brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo 2026 diante do Marrocos carregando não apenas o peso do favoritismo, mas também uma das folhas salariais mais valiosas do torneio. O time, que é o cabeça de chave do Grupo C e inicia a caminhada rumo ao hexacampeonato, reúne jogadores com cifras milionárias nos principais clubes da Europa e do Oriente Médio.

A base titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti conta com Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior. Entre eles, o maior destaque financeiro é justamente Vini Jr., principal estrela da seleção e dono do maior salário do elenco. Segundo levantamento do site Capology, especializado em finanças do futebol, o atacante do Real Madrid, da Espanha, recebe cerca de R$ 146,8 milhões por ano.

A segunda posição da lista pertence a Casemiro. Mesmo vivendo temporadas de altos e baixos no Manchester United, da Inglaterra, o volante continua entre os brasileiros mais bem remunerados do futebol mundial, com ganhos anuais estimados em R$ 123,7 milhões. Logo atrás aparece Raphinha, peça importante do setor ofensivo da seleção e destaque do clube espanhol Barcelona. O atacante recebe aproximadamente R$ 97,8 milhões por ano.