Aos 32 anos, o zagueiro Marquinhos chega à sua terceira Copa do Mundo com otimismo. Em entrevista concedida ao site da Fifa, o capitão da seleção brasileira falou sobre o papel de liderar a nova geração, elogiou o técnico Carlo Ancelotti e mostrou confiança na luta pelo hexacampeonato.

Marquinhos vestirá a braçadeira de capitão pela primeira vez em Copas. O brasileiro aceitou a missão de Ancelotti e quer aproveitar aquela que vê como sua "última oportunidade" de vencer o título máximo do futebol. Para isso, quer deixar os erros no passado -em 2022, ele perdeu um pênalti na eliminação para a Croácia, nas quartas de final.

O zagueiro citou a experiência no PSG como força para dar a volta por cima. Ele recordou derrotas duras sofridas junto à equipe francesa antes de se consagrar bicampeão da Champions League, em 2024/25 e 2025/26. Por causa disso, as frustrações com a amarelinha não o preocupam.