Mais de metade das seleções da Copa de 2026 tiveram sua melhor participação no torneio a partir de 2002. Dos 44 países que disputam pelo menos a segunda Copa este ano, 25 registraram o melhor resultado em alguma das últimas seis edições.

Apenas Brasil e Alemanha tiveram melhor desempenho distribuído ao longo de meio século, com o primeiro título nos anos de 1950 e o último após a virada para o ano 2000.

A Argentina também mantém distribuição longa de resultados, com o título mais antigo de 1978 e o mais recente de 2022.