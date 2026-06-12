Antes de responder à primeira pergunta da entrevista desta sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ouviu o narrador Galvão Bueno relembrar sua trajetória repleta de títulos e questioná-lo se o duelo contra o Marrocos, neste sábado (13), na estreia dos países na Copa do Mundo, poderia representar o momento mais importante de sua carreira.

O italiano refletiu por alguns segundos antes de responder. Sem classificar a experiência como o ponto máximo de seus mais de 50 anos no futebol, destacou o peso simbólico do desafio de comandar a seleção brasileira em um Mundial.

"É uma experiência nova e especial. A responsabilidade e a honra de representar o país do futebol. A seleção mais premiada do mundo. É responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar com alegria e felicidade esse momento porque é um momento muito bonito da minha história."