Um vídeo que mostra uma homenagem de Dia dos Namorados interrompida por uma vizinha na última quarta-feira, em Feira de Santana (BA), tem viralizado nas redes sociais.

A homenagem era uma ação antecipada para o Dia dos Namorados. O telegrama foi apresentado pela equipe do projeto Telegrama Flores em Vida em frente à casa da jovem homenageada.

A intervenção da idosa chamou a atenção pela situação inusitada. Em entrevista, Carolina Oliveira, cantora e idealizadora do projeto, afirmou que os moradores da região já estão acostumados com esse tipo de apresentação.