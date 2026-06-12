Menos de um mês após ser lançado, o Desenrola Fies, criado para a renegociação de débitos do financiamento estudantil, já firmou mais de 96 mil contratos para quitar as dívidas. O alto volume de adesões ampliou a pressão sobre o governo Lula (PT) por mudanças no formato de cobrança do programa.

Não é a primeira vez que a medida é adotada, o que reforçou as críticas à renegociação. Buscando a reeleição, em 2022, Jair Bolsonaro (PL) refinanciou as dívidas do Fies. No ano seguinte, Lula lançou nova rodada para quitar os débitos.

A recorrência da medida em um período curto de tempo tem feito com que estudantes que pagam as parcelas em dia se sintam punidos. Eles pressionam o governo para também receberem melhores condições para abater o financiamento.