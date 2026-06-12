Um menino de 11 anos morreu após ser internado com suspeita de envenenamento depois de comer um pedaço de bolo em Nova Iguaçu (RJ).

Arthur de Melo da Silva estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu (RJ), e morreu nesta quinta-feira (11). Ele sofreu uma parada cardíaca no hospital.

Familiares afirmam que Arthur passou mal depois de comer um pedaço de bolo que estaria envenenado. O pai registrou ocorrência e levantou a suspeita de que o filho tenha ingerido chumbinho, substância vendida ilegalmente como raticida.