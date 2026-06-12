As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (12). O exame é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil.

Pela primeira vez, estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.

Neste ano, as provas serão aplicadas em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. O MEC afirma que a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame".