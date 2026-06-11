A pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) contra o presidente Lula (PT) para que o petista seja investigado por ameaça e incitação ao crime.

A iniciativa ocorre após um discurso de Lula no último dia 2. Ao criticar Flávio por ter estimulado o governo Donald Trump a aplicar sanções contra o Brasil, Lula citou o enforcamento de Tiradentes e perguntou o que mereceriam o senador e seus aliados.

"São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem", disse o presidente, em evento em Catalão (GO).