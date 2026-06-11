O Real Madrid anunciou José Mourinho como novo técnico até 30 de junho de 2029.

O clube merengue pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,9 milhões na cotação atual) para tirar o treinador de 63 anos do Benfica.

Florentino Pérez foi proclamado presidente do Real Madrid até 2030 após vitória na eleição do fim de semana, e seu primeiro ato foi anunciar a contratação de Mourinho.