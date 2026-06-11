O Palmeiras encaminhou a contratação do meio-campista português Fábio So, de 18 anos, que estava na base do Burnley, da Inglaterra.

Fábio chega inicialmente para o time sub-20 do Palmeiras. O atleta foi prospectado pelo Núcleo de Análise e Mercado (CIMA) do clube, que consegue monitorar ligas e jogadores na Europa (mesmo que seja na base).

O jovem também passou pela base do Newcastle. Na temporada 2025/26, o meia disputou 20 jogos e marcou 4 gols pelo time sub-18 do Burnley, e pelo time sub-20 foram 4 jogos, sem gols.