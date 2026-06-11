O goleiro Alisson derreteu-se em elogios a Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (11), a dois dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 1 disse que o ambiente da seleção brasileira mudou desde que o italiano assumiu o comando da equipe. Em entrevista coletiva, o jogador reconheceu que o grupo viveu um período difícil nos últimos anos, mas disse que a chegada do treinador italiano trouxe tranquilidade, confiança e foco no trabalho.

"Desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado", afirmou o goleiro do Liverpool.

Segundo Alisson, a principal mudança promovida pelo técnico não foi apenas tática, mas também na forma como o elenco passou a lidar com a pressão que cerca a seleção brasileira.