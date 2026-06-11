Presidente do Palmeiras, Leila Pereira foi a Cidade do México para acompanhar a abertura da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (11). A dirigente também irá aos EUA.

A reportagem apurou que a presidente alviverde ficará em território norte-americano até o final do mês, quando também terminam as férias do Palmeiras.

Leila publicou uma foto ao lado do marido, José Roberto Lamacchia, em suas redes sociais.