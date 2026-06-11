O contrato anterior do boliviano se encerraria em abril de 2027.

A documentação com o novo vínculo, válido até 31 de maio de 2029, já foi encaminhada à Federação Paulista de Futebol (FPF) e está disponível no site da instituição.

O Santos acertou a renovação contratual com o meia-atacante Miguelito.

Caso as partes não chegassem a um acordo, o jogador poderia assinar um pré-contrato a partir de outubro e deixar o clube de graça.

Destaque da seleção da Bolívia e vice artilheiro das últimas Eliminatórias para a Copa do Mundo com sete gols marcados, Miguelito atraiu sondagens de alguns clubes do exterior.

Até por isso, as tratativas para a renovação do contrato se arrastaram por alguns meses.