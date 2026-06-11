O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi detido na manhã desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro, após não cumprir com o pagamento de pensão alimentícia. Ele quitou a dívida e foi liberado.

Ricardo Rocha foi detido no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele se preparava para embarcar rumo aos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo. O pedido foi expedido pela Justiça do Ceará.

A defesa do ex-jogador afirma que o problema ocorreu por causa de "divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial". Advogado divulgou uma nota nas redes sociais do ex-jogador.