Ricardo Rocha paga dívida de pensão e é liberado para ir à Copa
| Tempo de leitura: 1 min
O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi detido na manhã desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro, após não cumprir com o pagamento de pensão alimentícia. Ele quitou a dívida e foi liberado.
Ricardo Rocha foi detido no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele se preparava para embarcar rumo aos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo. O pedido foi expedido pela Justiça do Ceará.
A defesa do ex-jogador afirma que o problema ocorreu por causa de "divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial". Advogado divulgou uma nota nas redes sociais do ex-jogador.
Ricardo Rocha publicou um vídeo nas redes sociais horas depois. Nele, o ex-zagueiro aparece no Aeroporto de Bogotá, na Colômbia, em uma escala antes de pegar o avião rumo aos Estados Unidos, mas não menciona o problema com a Justiça.
Nota da defesa de Ricardo Rocha
"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.
Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.
Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.
O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.
Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo."