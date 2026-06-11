A Copa do Mundo de 2026 marcará mais do que a primeira ausência de Galvão Bueno, 75, nas transmissões da Globo em mais de quatro décadas -ele irá narrar pelo SBT o seu 14º Mundial.

O torneio simboliza uma mudança profunda na maneira como os brasileiros acompanham futebol, informação e entretenimento.

Se durante décadas a seleção brasileira foi narrada por uma voz capaz de unificar emoções, interpretações e debates em torno de uma mesma tela, o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá acontece em um ambiente fragmentado, no qual múltiplas plataformas, criadores de conteúdo e narrativas disputam simultaneamente a atenção do público.