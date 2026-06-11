Lionel Messi, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Cinco dos seis gols da final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, foram marcados pelos dois jogadores que chegam ao Mundial deste ano mais próximos de ameaçar um dos recordes mais emblemáticos do torneio: a artilharia histórica.

Messi inicia a competição com 13 gols marcados em cinco Mundiais. Mbappé tem 12, em duas Copas. Ambos perseguem os 16 gols do alemão Miroslav Klose, líder isolado da lista desde 8 de julho de 2014.

Foi nesse dia que Klose marcou contra o Brasil na goleada por 7 a 1, no Mineirão, e ultrapassou Ronaldo, que havia assumido a liderança oito anos antes, ao chegar a 15 gols na vitória sobre Gana pelas oitavas de final da Copa de 2006.