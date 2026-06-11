O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu o nome da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) como vice na chapa do seu irmão, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um post na rede social X, antigo Twitter.

Na postagem, há uma imagem de Zanatta e Flávio abraçados. Eduardo também afirma que a catarinense é leal e estaria "à altura do cargo". Segundo ele, as críticas da esquerda também seriam indícios de uma boa escolha.

Zanatta foi eleita para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2022 com mais de 111 mil votos.