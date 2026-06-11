Amanda Maria Souza de Oliveira, que responde na Justiça por estelionato e falsa identidade após se passar por uma criança de 12 anos, completou 38 anos nesta quarta-feira (10) na prisão em Joinville (SC).

Nascida em 10 de junho de 1988, Amanda está detida desde o dia 2 de junho. Ela deve permanecer no Presídio Feminino Regional de Joinville ao menos até a realização dos exames de sanidade mental, marcados para o dia 26 de junho. Até lá, o processo, cuja denúncia foi acolhida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na terça-feira (9), permanece suspenso.

O advogado Rafael Luiz Siewert, responsável pela defesa de Amanda, disse em nota que recebeu com "serenidade" a denúncia apresentada pelo Ministério Público e afirmou que aguarda a conclusão da perícia médica para definir as medidas judiciais cabíveis.