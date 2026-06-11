O que se sabe sobre o show de Anitta na abertura da Copa nos EUA
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Anitta está confirmada como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos. A cantora brasileira se apresenta nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes da estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai.
Anitta faz apresentação na abertura dos EUA. A brasileira aparece na lista oficial de atrações da cerimônia em Los Angeles, ao lado de Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla. O evento faz parte da programação especial da Copa do Mundo nos três países-sede.
O show está marcado para 20h30, no horário de Brasília. A bola rola para Estados Unidos e Paraguai às 22h.
Anitta deve cantar "Goals" com LISA e Rema. A música faz parte do álbum oficial da Copa do Mundo 2026 e reúne pop latino, K-pop e afrobeats. A Fifa anunciou que a faixa será apresentada ao vivo pela primeira vez na cerimônia de abertura em Los Angeles.
A Copa do Mundo de 2026 é a primeira com três países-sede: México, Canadá e Estados Unidos. Há uma abertura para cada um dos três países.