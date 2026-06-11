Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o México venceuu a África do Sul na partida que marcou a abertura do mundial, na tarde desta quinta-feira (11).

Com gols de Julián Andrés Quiñones, aos 9 minutos, e Raúl Jiménez, aos 67, a Seleção Mexicana selou uma vitória sem grandes sustos, frente a uma África do Sul que finalizou pouco e sem levar perigo ao gol adversário.

Mais propositivos no jovo, os mexicanos mantiveram um meio-campo criativo, sobretudo no primeiro tempo, servindo as laterais ofensisas. À esquerda, a dobradinha Quiñones com Brian Gutierrez, que fazia a ultrapassagem vindo de trás, também rendeu boas chegadas.