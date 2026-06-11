A mãe de uma menina de 4 anos registrou um boletim de ocorrência afirmando que sua filha foi vítima de estupro na sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, zona oeste de São Paulo.

A criança foi estuprada dentro de um banheiro masculino do clube social, de acordo com o depoimento da mãe. O caso aconteceu na tarde desta quarta (10) na sede do Palmeiras, na Pompeia.

Criança desapareceu brevemente por volta das 16h30. De acordo com o depoimento da mãe, a menina apareceu momentos depois retornando de dentro de um banheiro masculino dizendo "é segredo, é segredo".