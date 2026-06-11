Um homem de 32 anos foi preso ontem por suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos, próximo à estação Tatuapé do Metrô, na zona leste de São Paulo, em 12 de maio.

Suspeito foi preso quase um mês depois do crime. Ele foi identificado por câmeras de segurança da estação do metrô Tatuapé e teve a detenção autorizada pela Justiça estadual. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Criminoso parou no terminal de ônibus que fica dentro da estação do metrô para escolher possíveis vítimas. De acordo com a SSP, ele chegou ao terminal por volta das 20h28 do dia 12 e permaneceu no local por quase 30 minutos até encontrar uma potencial vítima.