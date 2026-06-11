O repasse do complexo de Interlagos à iniciativa privada voltou a avançar na Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira (10), desta vez focado no kartódromo Ayrton Senna, onde o premiado piloto estreou, ainda na adolescência, na zona sul.

A proposta é de concessão pública por 15 anos, com pagamento inicial de ao menos R$ 2,6 milhões, aval à cessão de "naming rights" e exigência de obras para atendimento a padrões exigidos para corridas de kart da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

A proposta está em consulta pública até 13 de julho. Essa é a terceira consulta pública de concessão aberta pela gestão Ricardo Nunes (MDB) em uma semana, juntando-se à da implantação de arena de eventos na Marginal Pinheiros, zona oeste, e ao repasse à iniciativa privada da Praça Franklin Roosevelt, no centro.