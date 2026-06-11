Encerrada na USP, a greve dos estudantes das universidades estaduais de São Paulo continua e na Unesp e na Unicamp.

O movimento reúne pautas de permanência estudantil, moradia, reajuste de bolsas e financiamento das instituições. Os manifestantes também cobram criação de cotas para pessoas transgênero e mais contratações de docentes e servidores.

Na Unicamp, em greve desde 18 de maio, a disputa com a reitoria de Paulo Cesar Montagner escalou na noite de segunda-feira (8). Em assembleia, os discentes decidiram ocupar o prédio da Diretoria Geral da Administração, órgão responsável pelas principais decisões administrativas da universidade.