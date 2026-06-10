O Ministério Público Federal (MPF), representado pelo Procurador da República Thiago Lacerda Nobre, recomendou, nesta quarta-feira (10), a suspensão imediata do leilão do imóvel pertencente à União, que atualmente é ocupado pelo Santos e utilizado como Centro de Treinamento Rei Pelé.

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) agendou o processo para às 10 horas (de Brasília) de 4 de agosto com lance mínimo fixado em R$ 79,76 milhões.

Como a recomendação do Ministério Público não funciona como uma ordem judicial, a SPU tem a opção jurídica de não acatar os termos recomendados.