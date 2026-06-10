Após ver as negociações por Domingos Duarte fracassarem, o São Paulo abriu conversas por Arthur Chaves, zagueiro brasileiro do Hoffenheim, da Alemanha.

A interlocução inicial entre as partes foi considerada positiva, mas ainda não houve apresentação de proposta oficial. As conversas são consideradas preliminares.

Arthur Chaves tem 25 anos, foi revelado pelo Avaí e pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. Na última temporada, atuou por empréstimo no Augsburg, também do futebol alemão. O jogador possui contrato com o Hoffenheim até junho de 2029.