Após um dia inteiro sem competições por falta de condições, a etapa de El Salvador voltou a ser disputada nesta quarta-feira com ondas limpas, na faixa dos dois a três metros, mas ainda com séries demorando para aparecer em Punta Roca. E quem segue firme na briga pelo título é Italo Ferreira.

Ainda longe dos 100% fisicamente após sofrer um profundo corte no joelho durante um treino de freesurfe na semana passada, o líder do Circuito Mundial voltou a competir com proteção na perna direita e garantiu vaga nas quartas de final.

Contra o americano Crosby Colapinto, Italo fez uma bateria mais estratégica do que o habitual. Depois de um início lento, com os dois surfistas esperando mais de dez minutos pela primeira onda, o brasileiro encontrou sua melhor oportunidade no meio da disputa. Em uma onda com bastante tamanho, encaixou uma forte manobra de abertura que foi decisiva para receber 7,50 dos juízes e assumir a liderança.

Medina segue vivo