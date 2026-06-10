A cobertura da Copa do Mundo de 2026 tem rendido momentos curiosos fora dos estádios, inclusive uma situação vivida pela repórter Sofia Miranda, da GE TV. Durante uma entrada descontraída no México, um dos países-sede do torneio, a jornalista acabou protagonizando uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Tudo aconteceu enquanto Sofia conversava com um grupo de mariachis em uma transmissão sobre o clima festivo que tomou conta das ruas mexicanas com a chegada do Mundial. O ambiente era de música, brincadeiras e interação com os torcedores quando um dos músicos surpreendeu a equipe ao retirar uma pistola do bolso e entregá-la para a repórter diante das câmeras.

O que mais chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a forma como a jornalista reagiu ao episódio.