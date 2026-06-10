Repórter recebe arma durante transmissão da Copa e viraliza
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A cobertura da Copa do Mundo de 2026 tem rendido momentos curiosos fora dos estádios, inclusive uma situação vivida pela repórter Sofia Miranda, da GE TV. Durante uma entrada descontraída no México, um dos países-sede do torneio, a jornalista acabou protagonizando uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.
Tudo aconteceu enquanto Sofia conversava com um grupo de mariachis em uma transmissão sobre o clima festivo que tomou conta das ruas mexicanas com a chegada do Mundial. O ambiente era de música, brincadeiras e interação com os torcedores quando um dos músicos surpreendeu a equipe ao retirar uma pistola do bolso e entregá-la para a repórter diante das câmeras.
O que mais chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a forma como a jornalista reagiu ao episódio.
Em vez de interromper a gravação ou demonstrar nervosismo, Sofia encarou a situação com o mesmo tom leve que costuma adotar em suas reportagens. Segurando o objeto, ela continuou a conversa e fez comentários bem-humorados sobre o momento.
Enquanto isso, o músico que havia entregado a pistola aparentava certa preocupação e chegou a fazer movimentos como se quisesse recuperar o objeto ou evitar que ele fosse apontado em alguma direção.
A jornalista chegou a comentar que a arma parecia pesada e seguiu interagindo com o grupo. Em determinado momento, entrou na brincadeira e apontou o objeto na direção de um músico que tocava violão, dizendo em tom descontraído: "Toca, mané, toca!".
A cena arrancou risadas dos presentes, que responderam com gritos de "Viva México" e "Viva Brasil". Pouco depois, Sofia devolveu o objeto ao dono e a reportagem seguiu normalmente.
Após a repercussão, muitos internautas passaram a discutir a natureza da pistola. Até o momento, não há informações confirmando se o objeto era uma arma verdadeira, uma réplica ou apenas um item cenográfico utilizado pelos músicos.