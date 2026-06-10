Abertura da Copa do Mundo no México tem risco de tempestade
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A primeira cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada na quinta-feira (11), às 14h30 de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
E há risco de fortes chuvas na capital mexicana, não apenas nesse evento como no jogo inaugural do Mundial na América do Norte.
A previsão do tempo indica clima ameno às 11h30 da Cidade do México, quando começa a cerimônia, e a formação de tempestades à tarde, quando a partida será disputada (às 13h da Cidade do México).
Nos últimos dias, a capital mexicana sofreu alagamentos por conta das tempestades recorrentes.
Se houver risco de raios, a partida de abertura pode ser paralisada por protocolo da Fifa, algo que gerou transtorno no Mundial de Clubes do ano passado.
Atrações musicais
Entre os artistas confirmados para a festa, estão Alejandro Fernández, Belinda Peregrín, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin e Tyla, além dos grupos mexicanos Los Ángeles Azules e Maná.
Os artistas tocarão canções feitas em parceria com a Fifa para o álbum oficial da Copa do Mundo.
A abertura também contará com uma apresentação de talentos indígenas e folclore moderno, segundo a Fifa, e antecede México x África do Sul, confronto marcado para as 16h do horário de Brasília, pelo grupo A.
Protesto na cidade
Nesta terça-feira (9), milhares de manifestantes bloquearam uma avenida que leva ao Estádio Azteca.
O ato, organizado por um grupo dissidente do sindicato de professores, exige um aumento salarial e a revogação de uma lei de pensões, considerada inviável pelo governo.
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reiterou que a abertura da Copa do Mundo "está garantida", apesar das mobilizações.
Depois desta primeira cerimônia, mais duas aberturas da Copa serão realizadas nas outras sedes, Canadá e Estados Unidos, ambas marcadas para esta sexta-feira (12).