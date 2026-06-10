A primeira cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada na quinta-feira (11), às 14h30 de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

E há risco de fortes chuvas na capital mexicana, não apenas nesse evento como no jogo inaugural do Mundial na América do Norte.

A previsão do tempo indica clima ameno às 11h30 da Cidade do México, quando começa a cerimônia, e a formação de tempestades à tarde, quando a partida será disputada (às 13h da Cidade do México).