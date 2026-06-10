Aniversariante, Ancelotti comanda treino observado por Spike Lee
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Carlo Ancelotti deu sequência nesta quarta-feira (10) à preparação para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O técnico italiano faz os últimos ajustes na equipe que enfrentará Marrocos no próximo sábado, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.
Antes do início da atividade, o treinador recebeu os parabéns por seus 67 anos. O aniversariante do dia foi envolto pelos jogadores em uma roda e virou alvo de brincadeiras. Momentos depois, começou o treino, fechado à imprensa, e os jornalistas foram retirados.
Quem permaneceu na arquibancada ao lado do principal campo do centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, foi o cineasta Spike Lee. Ele apareceu com a camisa da seleção brasileira e se encaminhou ao local onde estavam patrocinadores.
Antes, cercado por microfones, disse poucas palavras além de "Knicks, Knicks, Knicks". Ele é um notório fã do New York Knicks, que briga pelo título da NBA. A equipe lidera a final da liga norte-americana de basquete, com vantagem de 2 a 1 sobre o San Antonio Spurs na série melhor de sete.