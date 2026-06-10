Duas amigas se tornaram alvos de uma investigação por suspeita de homicídio culposo -quando não há intenção de matar- após terem parado em uma ciclovia para tirar fotos e, supostamente, contribuído para um acidente que resultou na morte de um ciclista, na quinta-feira (4), em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

Acidente resultou na morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, 54. Na ocasião, o homem trafegava pela faixa destinada ao uso exclusivo de bicicletas, quando teria colido com as duas amigas que estavam paradas na via para tirar fotos.

Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram o momento em que as mulheres, de 27 e 30 anos, estão em pé na faixa para ciclistas e se revezam para tirar fotos e fazer vídeos uma da outra.