O Manchester United oficializou nesta quarta-feira (10) a saída do volante brasileiro Casemiro, 33, encerrando a passagem do jogador pelos Red Devils após quatro temporadas e 160 partidas disputadas.

O clube inglês também confirmou as saídas de Jadon Sancho e Tyrell Malacia com o fim da temporada europeia.

Casemiro estará na Copa do Mundo e deve ser titular da seleção brasileira no torneio. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e estreia no próximo sábado (13), às 19h, contra os marroquinos.