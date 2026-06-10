A três dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira tem adotado uma tática mais reclusa fora dos gramados. Durante as entrevistas coletivas, há um auto policiamento dos atletas para evitar expor informações sobre o dia a dia da equipe.

Nas redes sociais, o comportamento é igual, sem postagem sobre o que acontece dentro da concentração da equipe para quebrar o jejum de 24 anos sem título mundial.

A postura dos jogadores não é uma determinação da CBF. O único pedido feito foi na apresentação da equipe, no dia 27 de maio, ainda no Brasil, em Teresópolis (RJ), sobre cuidado com os "excessos", mas sem uma imposição sobre um código de conduta nas entrevistas e nas redes sociais.