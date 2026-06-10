Clodoaldo Pelizzoni, secretário municipal de Planejamento e Eficiência de São Paulo, morreu na noite de ontem, aos 57 anos.

A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi dada nesta manhã em nota de pesar publicada pela Prefeitura de São Paulo.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentou o ocorrido. Ele classificou o secretário como "extremamente qualificado, dedicado e colega gentil com todos à sua volta". "Sua partida representa também uma grande perda para a administração pública", acrescentou, comentando sobre sua contribuição para o planejamento da cidade.