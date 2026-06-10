11 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

Criminoso rouba aliança e atira em casal na zona norte de SP

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagens de câmeras de segurança mostram quando o assaltante coloca a moto na frente do casal e anuncia o assalto
Imagens de câmeras de segurança mostram quando o assaltante coloca a moto na frente do casal e anuncia o assalto

Um casal em uma moto foi baleado em uma tentativa de assalto na noite desta terça-feita (9) na Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, o alvo do criminoso eram as alianças usadas por eles.

O homem e a mulher chegavam em casa, por volta das 18h30 e não perceberam que estavam sendo acompanhados pelo suspeito em outra moto.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o assaltante coloca a moto na frente do casal e anuncia o assalto. O homem se assusta e deixa a moto cair. Nesse momento, o criminoso atira nas vítimas. O homem é atingido de raspão e a mulher acaba ferida no abdômen.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o criminoso roubou a aliança de uma das vítimas e fugiu.

O casal foi socorrido ao Hospital Brasilândia. A mulher permanece internada.

O caso foi registrado no 72° DP (Vila Brasilândia).

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