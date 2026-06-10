Um casal em uma moto foi baleado em uma tentativa de assalto na noite desta terça-feita (9) na Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, o alvo do criminoso eram as alianças usadas por eles.

O homem e a mulher chegavam em casa, por volta das 18h30 e não perceberam que estavam sendo acompanhados pelo suspeito em outra moto.