Criminoso rouba aliança e atira em casal na zona norte de SP
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Um casal em uma moto foi baleado em uma tentativa de assalto na noite desta terça-feita (9) na Brasilândia, zona norte de São Paulo.
Segundo a polícia, o alvo do criminoso eram as alianças usadas por eles.
O homem e a mulher chegavam em casa, por volta das 18h30 e não perceberam que estavam sendo acompanhados pelo suspeito em outra moto.
Imagens de câmeras de segurança mostram quando o assaltante coloca a moto na frente do casal e anuncia o assalto. O homem se assusta e deixa a moto cair. Nesse momento, o criminoso atira nas vítimas. O homem é atingido de raspão e a mulher acaba ferida no abdômen.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o criminoso roubou a aliança de uma das vítimas e fugiu.
O casal foi socorrido ao Hospital Brasilândia. A mulher permanece internada.
O caso foi registrado no 72° DP (Vila Brasilândia).