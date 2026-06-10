A seleção brasileira feminina de futebol perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos, nesta terça-feira (9), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no segundo amistoso em território nacional, após a vitória de sábado (8) por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogo se encaminhava para um empate com grande atuação da goleira Lorena, mas terminou com as jogadoras brasileiras, e a comissão técnica, completamente fora de jogo após o gol das americanas, marcado pela lateral Wilson aos 17min do segundo tempo.

O técnico Artur Elias e três auxiliares foram expulsos por reclamação. Depois, a meia Bia Zaneratto recebeu o segundo amarelo e também o vermelho, assim como a zagueira Tarciane (por cotovelada) e as atacantes Ludmilla e Kerolin, por reclamação após o jogo.