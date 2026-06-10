"A primeira coisa que eu quero dizer para essas mais de 500 mil pessoas que receberam a vacina da dengue, do Butantã, é que vocês estão protegidos contra quatro sorotipos da doença. A vacina é eficaz, não existe qualquer dúvida em relação a isso", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (10), em Ribeirão Preto (SP).

O ministro foi ao hemocentro da cidade, nesta manhã, para apresentar os resultados de uma pesquisa que utiliza a terapia com células CAR-T contra linfomas e leucemia, desenvolvida no campus local da USP (Universidade de São Paulo).

Padilha reforçou que a aplicação da Butantan-DV foi "descontinuada de forma temporária" nesta semana após a identificação de 42 episódios de reações adversas mais severas, temporalmente associadas ao momento em que a vacina foi aplicada.